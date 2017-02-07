08:33 07.02.2017 | Общество | Новости
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Белый дом требует от New York Times извинений перед Трампом

В Белом доме рекомендуют газете The New York Times извиниться перед президентом США после публикации статьи "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок".

Белый дом требует от New York Times извинений перед Трампом

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает The Hill.

Отметим, что в статье The New York Times описывается обычный рабочий день Трампа.

Согласно словам Спайсера, репортаж был настолько весь пронизан неточностями и враньем, что они должны принести президенту свои извинения.

Кроме того, Дональд Трамп в своем Twitter также раскритиковал газету The New York Times, обвинив ее во вранье.

"Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", — подчеркнул Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Российской Федерации заставляют The New York Times принести извинения за неправдивую информацию об Украине, а также травлю новоизбранного президента США Дональда Трампа.


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