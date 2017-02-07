Белый дом требует от New York Times извинений перед Трампом

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает The Hill.

Отметим, что в статье The New York Times описывается обычный рабочий день Трампа.

Согласно словам Спайсера, репортаж был настолько весь пронизан неточностями и враньем, что они должны принести президенту свои извинения.

Кроме того, Дональд Трамп в своем Twitter также раскритиковал газету The New York Times, обвинив ее во вранье.

"Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", — подчеркнул Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Российской Федерации заставляют The New York Times принести извинения за неправдивую информацию об Украине, а также травлю новоизбранного президента США Дональда Трампа.