Apple выпустил почти 100 тысяч бракованных iPhone 6S

Виной тому стал брак телефонов, связанный с производительностью батареи. Об этом информирует The National. При этом издание ссылается на данные

Министерства экономики ОАЭ, где говорится о том, что производитель прислал письмо с описанием проблемы, а также датой выпуска дефектных смартфонов.

При этом компания-разработчик отметила, что особо беспокоиться пользователям не стоит, ведь подобный дефект не провоцирует возгорания смартфонов и не создает опасных для жизни прецендентов.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ часто появлялись сообщения о возгорании Galaxy Note 7. Одна из женщин, пользовавшихся телефоном, получила ожог руки, когда поставила на подзарядку гаджет.