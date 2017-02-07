13:37 07.02.2017 | Общество | Новости
100159618:Rakova

Apple выпустил почти 100 тысяч бракованных iPhone 6S

Всемирно известная компания Apple отзывает практически 90 тысяч iPhone 6S.

Apple выпустил почти 100 тысяч бракованных iPhone 6S

Виной тому стал брак телефонов, связанный с производительностью батареи. Об этом информирует The National. При этом издание ссылается на данные

Министерства экономики ОАЭ, где говорится о том, что производитель прислал письмо с описанием проблемы, а также датой выпуска дефектных смартфонов.

При этом компания-разработчик отметила, что особо беспокоиться пользователям не стоит, ведь подобный дефект не провоцирует возгорания смартфонов и не создает опасных для жизни прецендентов.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ часто появлялись сообщения о возгорании Galaxy Note 7. Одна из женщин, пользовавшихся телефоном, получила ожог руки, когда поставила на подзарядку гаджет.


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