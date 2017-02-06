В Житомирской области ограничили движение грузовиков

Как сказано в сообщении "Укравтодора", опубликованном на официальной страничке в Facebook, из-за сильного снегопада затруднено движение транспорта на дорогах Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин. В связи с чем начиная с полудня введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта в Житомирской области по автомобильным дорогам М-06, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на девять часов утра в Киеве уровень пробок составляет десять баллов.

Движение транспорта в столице остановилось из-за снегопада который обрушился на город в ночь на понедельник, 6 февраля.