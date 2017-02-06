В Украине за сутки в ДТП погибли девять человек

Более 60 украинцев получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает в воскресенье, 5 февраля, пресс-служба Национальной полиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны.

В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%. Вместе с тем высокий уровень аварийности также остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды, которая обрушилась на территорию Украины в выходные, в трех областях Украины все еще действует временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах.