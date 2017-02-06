В Украине на учете стоят 1,6 миллиона переселенцев

Об этом сообщает правительственный портал. Так, состоянием на шестое февраля 2017 г., согласно данным подразделений соцзащиты населения областных и Киевской городской госадминистраций, было учтено 1640335 переселенцев либо же 1321194 семьи с Донбасса и с Крыма. Кроме того - 1148930 семей уже обратились за назначением себе пособия, 1061504 из них помощь была назначена.

Как сообщал УРА-Информ, украинские переселенцы вынуждены возвращаться на оккупированные территории. Такие данные приводит мониторинговая миссия ООН, пребывающая в Украине с визитом.