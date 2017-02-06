11:57 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине началась регистрация на ВНО-2017

Украинский центр оценивания качества образования в понедельник, 6 февраля, начал регистрацию участников внешнего независимого тестирования на 2017 год.

В понедельник в Украине началась регистрация на ВНО-2017

Регистрация продлится до 17 марта. Как сказано на официальном сайте Центра, изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта, а зарегистрироваться можно будет с помощью сервиса "зарегистрироваться", размещенном на официальном сайте Центр.

Выпускники нынешнего года должны будут заполнить регистрационную карточку и указать там названия учебных предметов, по которым им будут засчитаны результаты тестирования как оценки государственной итоговой аттестации.

Первым обязательным предметом является украинский язык, вторым обязательным предметом участник может выбрать или математику, или историю Украины.

Третий обязательный предмет выбирается из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование. Это может быть математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика или химия.

В сообщении также напоминается, что те, что успешно пройдет регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего тестирования, информационный бюллетень и регистрационное сообщения.

В Центре также отметили, что участники антитеррористической операции, а также лица, которые проживают на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и которые не имели возможности зарегистрироваться в основной период, смогут это сделать с 3 до 20 мая в дополнительную сессию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее руководитель Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заверил, что результаты ВНО в 2017 году для выпускников общеобразовательных учебных заведений одновременно будут являться как результатом итоговой государственной аттестации, так и результатом конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения Украины.


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