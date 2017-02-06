В Германии предложили сразу возвращать беженцев в Африку

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Томас Опперманн заявил, что для ЕС настало время "вернуть себе контроль над миграционными процессами".
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечается, спасенные в Средиземном море беженцы будут возвращены в Северную Африку.
"Стабильные страны Северной Африки, такие, как Марокко и Тунис, нужно превратить из транзитных стран на такие, которые сами могли бы принять беженцев, подобно Турции", - отмечает Опперманн.
Также он добавил, что при этом необходимо создать легальные пути попадания беженцев в Европу.
"Чтобы эффективно побороть группировку контрабандистов, нам нужно отнять у них основу их деятельности тем образом, что спасенные в Средиземном море беженцы будут возвращены в Северную Африку, и сначала их там будут обеспечивать", - подчеркнул Томас Опперманн.
Кроме того, идея Опперманна заключается в увеличении доли ВВП стран-членов Евросоюза, которая инвестируется в развитие стран происхождения беженцев.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия ускорит работу по обработке поданных беженцами заявлений на получение убежища.