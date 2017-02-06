В Авдеевке возобновили работу все школы

Сегодня на уроки пришли 505 учеников. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, на сегодняшний день все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Сюда сегодня пришли 35 детей, - пояснил глава ОГА, добавив, что 89 школьников, которые централизованно выехали с родителями или сопровождающими лицами, теперь обучаются в санаторно-оздоровительном центре "Изумрудный город", а дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях.

При этом Жебривский заверил, что в школах Марьинки и Красногоровки обучение происходит в обычном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Авдеевке для жителей восстановили водоснабжение.