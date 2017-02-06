Сущенко будет освобожден политическим решением, - Фейгин

Это может быть также и взаимное помилование каких-то лиц, которые в Киеве осуждены за участие в войне на Донбассе из числа российских граждан. Такое мнение в понедельник, 6 февраля, высказал адвокат украинца Марк Фейгин.

Он также заверил, что есть еще один альтернативный путь. Однако это более глобальный пути - политическая амнистии ко всем политическим заключенным в России.

Вместе с тем Фейгин рассказал, что Сущенко чувствует себя нормально в отличие от ряда других политзаключенных. У Романа все в порядке и с продуктами, и с помощью, и с лекарствами, - пояснил адвокат.

Напомним, 3 октября 2016 года в Москве ФСБ задержала украинского журналиста Романа Сущенко. Его обвинили в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца и позже продлил эту меру пресечения до 30 апреля 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Фейгин заявлял, что в процессе освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России незаконно удерживают, есть позитивные сдвиги.