01:00 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатья - ФОТО

Украинские синоптики предупреждают, что в ближайшее время в реках западных областей Украины может резко подняться уровень воды.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатья - ФОТО

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на протяжении всего дня 5 февраля на реках Закарпатской области сохранялся повышенный уровень воды с колебаниями уровней в пределах 0,5 метров. Вместе с тем в нижних течениях рек Латорица и Тиса уровень воды продолжает повышаться в районе города Чоп на 0,7-1,2 метра с удержанием воды на пойме и реки Тиса на 3.0 - 3.5 метра.

Тут идет разрушение ледового покрова и возможно образование заторов льда, - пояснили в ГосЧС, добавив, что по данным спасателей, на посту реки Боржава в селе Б. Реметы уровень воды медленно повышался и удерживается высокий слой воды на пойме в результате чего подтапливаются сельскохозяйственные угодья сел Сельцо, Заречье, Боржавское, Камянское, Б. Комяты, Ольховки, а также автодороги Виноградово - Шаланки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля из-за ледового затора, который возник на территории Словакии, украинским Ужгороду и селу Сторожница Ужгородского района угрожает подтопление.


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