Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатья - ФОТО

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на протяжении всего дня 5 февраля на реках Закарпатской области сохранялся повышенный уровень воды с колебаниями уровней в пределах 0,5 метров. Вместе с тем в нижних течениях рек Латорица и Тиса уровень воды продолжает повышаться в районе города Чоп на 0,7-1,2 метра с удержанием воды на пойме и реки Тиса на 3.0 - 3.5 метра.

Тут идет разрушение ледового покрова и возможно образование заторов льда, - пояснили в ГосЧС, добавив, что по данным спасателей, на посту реки Боржава в селе Б. Реметы уровень воды медленно повышался и удерживается высокий слой воды на пойме в результате чего подтапливаются сельскохозяйственные угодья сел Сельцо, Заречье, Боржавское, Камянское, Б. Комяты, Ольховки, а также автодороги Виноградово - Шаланки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля из-за ледового затора, который возник на территории Словакии, украинским Ужгороду и селу Сторожница Ужгородского района угрожает подтопление.