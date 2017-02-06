Обстрелы на Донбассе продолжаются

За прошедшие сутки боевики 94 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате таких действий пятеро наших военных ранены, один травмирован.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на последние данные пресс-центра штаба АТО, вчера на Мариупольском направлении противник из тяжелой артиллерии обстреливал Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов боевики стреляли по Троицкому, Красногоровке, Павлополю, Марьинке, Водяному, Широкино и Гнутово.

Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Вместе с тем под Гнутово и Павлополем вчера весь день работал снайпер. БМП и танк били по Широкино и Красногоровке.

На Луганском направлении российские окупанты из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Крымскому, Новоалександровке и Троицкому. По Крымскому и Желтом также прицельно стрелял снайпер противника.

На Донецком направлении оккупанты из танков, крупнокалиберных минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

Напомним, в течении вчерашнего дня, воскресенья, 5 февраля, боевики 40 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.