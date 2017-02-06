Названы претенденты на звание спортсмена года в Украине

В рамках данной церемонии будут названы лучшие спортсмены Украины 2016 г. Выбор победителей выполнят путем тайного голосования. Часть голосов пойдут от Украинской Академии спорта, а другая же часть – от голосования болельщиков.

Выбрать победителя можно с шестого по 15 февраля. Номинанты на звание «Лучший спортсмен года» следующие: Александр Абраменко (фристайл), Богдан Бондаренко (прыжки в высоту), Жан Беленюк (Греко-римская борьба), а также Олег Верняев (спортивная гимнастика), Сергей Кулиш (пулевая стрельба), Сергей Семенов (биатлон), Юрий Чебан (гребля на каноэ) и Павел Тимощенко (пятиборье).

Номинанты на звание «Лучшая спортсменка года» это: Любовь Басова (велотрек), а также Ирина Деха (тяжелая атлетика), Елена Костевич (пулевая стрельба), Наталья Прищепа (легкая атлетика), Вероника Марченко (стрельба из лука), а также Юлия Прокопчук (прыжки в воду), а также Анна Ризатдинова (художественная гимнастика) и Ольга Харлан (фехтование).

Как сообщал УРА-Информ, в Украине состоялся международный турнир по единоборствам.