На Закарпатье присягу впервые принес "Школьный патруль"

В рамках пилотного проекта под названием "Школьный патруль" отбор прошли 11 школьников, которые сегодня начнут патрулировать территорию собственной школы. Принесению присяги предшествовало также интенсивное освоение законов Украины и строевой подготовки.

В рамках отбора кандидатов были учтены учебные дисциплины, а также успехи учеников, характеристики из школы и индивидуальное собеседование. И каждый из кандидатов предоставлял согласие родителей. Предварительно планировали сформировать группу из десяти школьников 7-10 классов. Но в рамках приема анкет желание пройти отбор проявила ученица шестого класса. Она такжеудачно прошла отбор и стала одиннадцатой в команде – рассказал глава УПП в г. Ужгород и г. Мукачево Юрий Марценишин.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне появятся новые автопатрули.