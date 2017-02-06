16:20 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье присягу впервые принес "Школьный патруль"

Шестого февраля первые "школьные патрульные" из Корытнянской ООШ на Закарпатье приняли присягу полицейских.

На Закарпатье присягу впервые принес

В рамках пилотного проекта под названием "Школьный патруль" отбор прошли 11 школьников, которые сегодня начнут патрулировать территорию собственной школы. Принесению присяги предшествовало также интенсивное освоение законов Украины и строевой подготовки.

В рамках отбора кандидатов были учтены учебные дисциплины, а также успехи учеников, характеристики из школы и индивидуальное собеседование. И каждый из кандидатов предоставлял согласие родителей. Предварительно планировали сформировать группу из десяти школьников 7-10 классов. Но в рамках приема анкет желание пройти отбор проявила ученица шестого класса. Она такжеудачно прошла отбор и стала одиннадцатой в команде – рассказал глава УПП в г. Ужгород и г. Мукачево Юрий Марценишин.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне появятся новые автопатрули.


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