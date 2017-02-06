09:56 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье остаются подтопленными девять домохозяйств

По состоянию на утро понедельника, 6 февраля, в Закарпатской области из-за непогода все еще остаются подтопленным девять домохозяйств.

На Закарпатье остаются подтопленными девять домохозяйств

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подтопленными остаются 72 гектара сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков в Виноградовском районе. Тут спасатели в понедельник продолжают работы.

Вместе с тем в ГосЧС доложили, что работы по откачке воды завершены в пяти домохозяйствах. В то же время, все еще остаются подтопленными три домохозяйства в Иршавском районе и один в Ужгороде.

Также паводковой водой подтоплено дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе длиной 150 метров. При этом в ГосЧС заверили, что потребности в эвакуации населения пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня специалисты водного хозяйства Кошицкого края Словакии начнут ликвидировать огромный ледовый затор, который образовался на границе с Украиной. Такая ситуация угрожает подтоплением города Ужгород.


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