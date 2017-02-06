15:38 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине 900 человек пострадали от отравления алкоголем

Количество отравившихся алкоголем граждан в течение шести лет (2011-2016 гг - ред.) в Николаевской области составило 920 человек. 

На Николаевщине 900 человек пострадали от отравления алкоголем

Об этом говорят данные официальной статистики, которая обнародована в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

При этом – согласно данным управления, наблюдается также рост количества отравлений алкоголем на Николаевщине в течение последнего года. Так, в 2016 г. количество отравлений спиртным составило 123 человека – то есть на девять человек больше, чем было в 2015 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Сумской области в декабре 2016 г. СБУ разоблачила производителей контрафактного алкоголя. Алкоголь делали из российского спирта.


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