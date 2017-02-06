19:26 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчину за неделю прибыло 40 грузовиков с помощью

С 31-го января и на 9:00 утра шестого февраля на Донетчину поступило 40 грузовиков гуманитарной помощи.

На Донетчину за неделю прибыло 40 грузовиков с помощью

Грузовики прибыли со всех областей Украины. Об этом передал глава Донецкой военно-гражданской администрации - Павел Жебривский - в Facebook. Согласно сообщению - с 31 января и на 9:00 утра шестого февраля в центр гуманитарной помощи в г. Краматорск поступило примерно 40 грузовиков гуманитарной помощи со всей Украины – отметил Жебривский. Грузовики продолжают ехать в Донецкую область. Вся помощь фиксируется, учитывается и перенаправляется в Авдеевку и другие города Донецкой области.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку ранее доставили 32 тонны гуманитарной помощи.


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