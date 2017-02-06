Мужчина пытался провести через границу в кармане куртки 1,7 миллионов рублей - ВИДЕО

При этом деньги житель города Луганска вез просто в карманах своей куртки. Как сообщает Государственная пограничная служба, пограничники вместе с представителями фискальной службы во время досмотра обнаружили у гражданина, который в автомобиле Volkswagen следовал в Россию, скрытые от досмотра деньги.

Во время оформления транспортного средства сотрудники отдела пограничной службы обратили внимание на 29-летнего водителя, который заметно волновался. Осмотрев его, пограничники нашли в кармане его куртки почти два миллиона рублей. Правоохранители изъяли у мужчины все деньги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники перехватили возле границы с Россией автомобиль, который вез 167 килограммов пороха для нарезного оружия.