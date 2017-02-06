02:00 06.02.2017 | Общество | Новости
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Лавина в Афганистане убила более ста человек

За последние три дня в Афганистане выпало рекордное количество снега.

Лавина в Афганистане убила более ста человек

Снегопады вызвали снежные лавины. В результате стихийного бедствия в стране уже погибли около стал человек.

Как сообщает AFP, под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели достали из-под завалов 50 жителей одного из сел. Сейчас спасатели пытаются добраться до второго села. Кроме того, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 5 февраля, в Пакистане деревню накрыла лавина. В результате стихийного бедствия погибли 14 человек. Среди них шестеро детей. Местные власти сообщают, что спасатели из-под завалов живыми достали девять человек.


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