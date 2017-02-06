Двое жителей Донетчины приговорены к пяти годам за антиукраинские призывы

Об этом рассазали в пресс-службе прокуратуры области. Так, Славянский горрайсуд признал двух жителей области виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 (посягательство на целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

В рамках судебных слушаний было установлено, что в конце февраля 2014 г. двое мужчин, 1993 и 1994 г.р. создали в "Вконтакте" несколько групп. Они, преследуя цель изменить и государственные границы Украины вели информационную поддержку "ДНР" и "ЛНР", начали размещать в группах материалы антиукраинского характера.

Как сообщал УРА-Информ, Рада ограничила ввоз в Украину печатных изданий из России.