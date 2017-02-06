20:05 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков уже в среду может назначить нового главу Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ближайшее время выберет нового главу Национальной полиции.

Аваков уже в среду может назначить нового главу Нацполиции

Уже в среду, 8 февраля, он может представить Кабинету министров кандидатуру, которою ему предложила специальная комиссия. Как пояснили в понедельник, 6 февраля, один из членов Комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции, Аваков уже сегодня может начать проводить собеседования с тремя отобранными кандидатами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, члены квалификационной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции сегодня отобрали три кандидатуры на этот пост.

Ими стали Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев.


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