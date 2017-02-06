09:30 06.02.2017 | Общество | Новости
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В Китае обнаружили останки крокодилов возрастом более 3 тыс. лет

В Китае археологи обнаружили останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад. 
 

В Китае обнаружили останки крокодилов возрастом более 3 тыс. лет

Об этом сообщает China Daily.

Как отмечается, специалисты наткнулись на редкие образцы древней фауны случайно - они находились в подземной пещере площадью 10 кв. метров, обнаруженной во время раскопок.

"Для археологов это был сюрприз, поскольку подобных находок в этой части страны им делать не приходилось", - говорится в сообщении.

В свою очередь период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу. Кроме того, в ходе исследования были обнаружены также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига и предметы быта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе раскопок на месте концлагеря Собибор в Польше археологи обнаружили точно такой же кулон, как у знаменитой Анны Франк.


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