В Китае обнаружили останки крокодилов возрастом более 3 тыс. лет

Об этом сообщает China Daily.

Как отмечается, специалисты наткнулись на редкие образцы древней фауны случайно - они находились в подземной пещере площадью 10 кв. метров, обнаруженной во время раскопок.

"Для археологов это был сюрприз, поскольку подобных находок в этой части страны им делать не приходилось", - говорится в сообщении.

В свою очередь период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу. Кроме того, в ходе исследования были обнаружены также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига и предметы быта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе раскопок на месте концлагеря Собибор в Польше археологи обнаружили точно такой же кулон, как у знаменитой Анны Франк.