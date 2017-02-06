1,5 тысячам силовиков АТО отказались предоставить землю

Речь идет об отказах именно в Кировоградской области. Основная причина решений - несоответствие ст.118 (порядок приватизации участков гражданами) Земельного кодекса представленных приложений к заявлению. Об этом совещания в ОГА сообщил Игорь Зинченко.

От времени внедрения данной инициативы в ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области пришло 9 648 заявлений относительно получения земельных участков в собственность - от силовиков АТО либо членов семей погибших силовиков АТО.

Как сообщал УРА-Информ, ранее киевлянам вернули участок земли площадью 3,27 га.