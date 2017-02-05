Внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью

Об этом юная модель похвасталась отличием и поблагодарила организаторов в своем Instagram.

Несмотря на свой юный возраст и принадлежность к знаменитой музыкальной династии Ротару, 15-летняя София уже успела достичь немалых вершин в модельной карьере: в её послужном портфолио — фотосессии для именитых глянцевых журналов, а также работа с одним из самых серьезных отечественных брендов Poustovit.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман хочет жить в США. Начинающая модель снялась в фотосессии для украинского издания и поделилась планами на будущее.