01:40 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью

В рамках открытия 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось вручение специальных премий, где внучка Софии Ротару Соня Евдокименко получила звание Лучшая модель. 

 

Внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью

Об этом юная модель похвасталась отличием и поблагодарила организаторов в своем Instagram.

Несмотря на свой юный возраст и принадлежность к знаменитой музыкальной династии Ротару, 15-летняя София уже успела достичь немалых вершин в модельной карьере: в её послужном портфолио — фотосессии для именитых глянцевых журналов, а также работа с одним из самых серьезных отечественных брендов Poustovit. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман хочет жить в США. Начинающая модель снялась в фотосессии для украинского издания и поделилась планами на будущее. 


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