Верка Сердючка отреагировала на логотип Евровидения 2017

Соответствующий фотоколлаж артист опубликовал в своем Instagram.

Отметим, что на фото он и его звездная "мама" предстали в образе набирающего в интернете популярность мема под названием Ждун. При чем Сердючка украсила себя бусами в виде ожерелья, которое стало логотипом музыкального конкурса, который пройдет в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что визуализация логотипа в виде ожерелья песенного конкурса "Евровидения 2017" – сильный и креативный.