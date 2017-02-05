06:35 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Верка Сердючка отреагировала на логотип Евровидения 2017

Эпатажный украинский артист и шоумен Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, решил отреагировать на логотип Евровидения 2017.
 

Верка Сердючка отреагировала на логотип Евровидения 2017

Соответствующий фотоколлаж артист опубликовал в своем Instagram.

Отметим, что на фото он и его звездная "мама" предстали в образе набирающего в интернете популярность мема под названием Ждун. При чем Сердючка украсила себя бусами в виде ожерелья, которое стало логотипом музыкального конкурса, который пройдет в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что визуализация логотипа в виде ожерелья песенного конкурса "Евровидения 2017"  – сильный и креативный.


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