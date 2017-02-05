14:02 05.02.2017 | Общество | Новости
100159453:Rakova

В Турции арестовали причастных к ИГИЛу

В Турции вновь прокатилась волна арестов. На этот раз в руки правоохранителей попались те, кто, вероятно, мог быть причастен к связям с "Исламским государством".

В Турции арестовали причастных к ИГИЛу

Об этом информирует Анадолу. Журналисты поведали, что спецоперация имела место быть в одно и то же время в нескольких районах: в Синджане, Чубуке, Центре и Мамаке.

Правоохранители признались, что в общей сложности задержано 60 граждан. Они подозреваются в сообщничестве с террористами «ИГ». Причем львиная доля – уроженцы других стран.

Сейчас эти люди находятся на допросе в управлении полиции Анкары.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее под арест попало около 20 тысяч граждан. Все они якобы имели отношение к попытке государственного переворота в стране. А именно – сотрудничали с возможным зачинщиком мятежа Фетхуллахом Гюленом.


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