В Турции арестовали причастных к ИГИЛу

Об этом информирует Анадолу. Журналисты поведали, что спецоперация имела место быть в одно и то же время в нескольких районах: в Синджане, Чубуке, Центре и Мамаке.

Правоохранители признались, что в общей сложности задержано 60 граждан. Они подозреваются в сообщничестве с террористами «ИГ». Причем львиная доля – уроженцы других стран.

Сейчас эти люди находятся на допросе в управлении полиции Анкары.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее под арест попало около 20 тысяч граждан. Все они якобы имели отношение к попытке государственного переворота в стране. А именно – сотрудничали с возможным зачинщиком мятежа Фетхуллахом Гюленом.