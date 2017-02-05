В Авдеевке продолжается восстановление теплотрассы

В рамках обследовании дороги около Донецкой фильтровальной станции выявлено три единицы взрывоопасных предметов. Об эом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Состоянием на 16:00 выполнено обследование дороги около Донецкой фильтровальной станции и обнаружно три единицы взрывоопасных предметов.

Ремонтные работы ведут сотрудники теплосети на теплотрассе г. Авдеевка и сотрудники РЭС. С целью проведения работ по разминированию и для ремонта высоковольтных линий задействованы пиротехническое подразделение и работники ООО "ДТЭК высоковольтные сети".

Как сообщал УРА-Информ, по Авдеевке с начала обострения ситуации выпущено 7,5 тысяч боеприпасов.