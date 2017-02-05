19:59 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке после обстрелов повреждено 179 зданий

За прошедшую неделю в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда.

В Авдеевке после обстрелов повреждено 179 зданий

Это последние данные, которые есть по состоянию на воскресенье, 5 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, в результате обстрелов пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках. Разбиты также семь частных гаражей, три автомобиля, магазин, железнодорожные пути на станции Авдеевка, - рассказал глава ОГА, добавив, что в газ- и тепло есть, а вода подается по графику.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на пять часов вечера воскресенья, 5 февраля, в Авдеевке ремонтные бригады возобновили электроснабжение. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, ему об это только что доложил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.


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