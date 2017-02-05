Сегодня в Украине будут и осадки, и прояснения

На востоке государства ожидаются умеренные осадки, дождь, а также мокрый снег. На остальной территории Украины осадки если и будут, то незначительные. Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра. Метеорологи предупредили о том, что в большинстве областей образуется гололед, на дорогах водителям стоит быть особенно осторожными.

Ночью и утром вероятны туманы, видимость в туманах 300-500 метров. Температура воздуха ожидается ночью от +2-5 градусов тепла до -5 градусов мороза. Днем столбик термометра покажет 0-3 градуса градуса мороза, на востоке до + 2-4 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается западный, 5-10 м/с.

Как сообщал "УРА-Информ", метеорологи озвучили прогноз погоды на воскресенье для Киева.