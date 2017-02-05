03:00 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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По Авдеевке выпущено 7,5 тысяч боеприпасов

Более 7500 боеприпасов выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения.

По Авдеевке выпущено 7,5 тысяч боеприпасов

Такое количество выпущено с начала обострения ситуации в этом городе. Об этом сообщил украинской стороны центра по координации вопросов стабилизации линии разграничения сторон - генерал-майор Анатолий Петренко – передает пресс-служба Минобороны.

В течение пяти суток оккупационные войска 13 раз вели штурмовые действия, направленные против подразделений ВСу и мирного населения около Авдеевки. Более семи тысяч 500 боеприпасов выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток велись обстрелы жилых районов, 345 тонн боеприпасов выпущено, а это восемь заполненных вагонов.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке воды осталось примерно на три-четыре дня.


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