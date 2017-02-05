На Закарпатье возможен сход лавин

IV уровень опасности сохранится 5 и 6 февраля в горах Закарпатской области. В горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Кроме того, в Закарпатской области оползни снега могут дойти и до зоны дороги.

К слову, подобная ситуация в регионе наблюдалась и 5 февраля. На Закарпатье ожидается продолжение умеренных осадков, местами сильных. В зоне рек наблюдается повышенная водность с постепенным снижением уровней воды. В нижних течениях р. Латорица и р. Тиса в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды, ледоход: р. Латорица - г. Чоп на 2-2,5 метра, выход воды на заводь: р. Тиса - г. Чоп на 3,5-4,5 метра.

Как сообщал "УРА-Информ", метеорологи говорят о том, что сегодня, в воскресенье 5 февраля на территории Украины ожидаются осадки попеременно с прояснениями.