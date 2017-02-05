20:34 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках - ВИДЕО

В воскресенье, 5 февраля спасатели Закарпатской области начали взрывать на реках лед.

На Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках - ВИДЕО

Это необходимо для того, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на данные момент чрезвычайная ситуация сложилась в районе рек Тиса, Иршава, Боржава, Хустец, Байлова, Лютянка и Латорица.

Тут на поверхности воды образовалось десять ледяных заторов. В результате чего подтоплены населенные пункты в пределах Тячевского, Раховскому, Иршавского и Мукачевского районов.

Вместе с тем в ГосЧС предупреждают о возможном быстром подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра. Поэтому, к ликвидации заторов привлечены пиротехнические расчеты из соседних областей, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье ожидается сход лавин.


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