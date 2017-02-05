Ледовой затор на территории Словакии может затопить Ужгород, - Москаль

Длинна затора составляет пять километров. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил на своем персональном сайте председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

По его мнению, ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, По состоянию на вечер сегодняшнего дня там образовал гигантский затор, который начинается у сел Лекаревке, Пинковци и Загор Кошицкого края и заканчивается в селе Сторожница Ужгородского района.

Если не будут приняты срочные меры по разблокированию ледохода то вода в Уже начнет стремительно подниматься и затопит часть Сторожницы и Ужгорода, - пояснил глава ОГА, добавив, что сейчас в Словакию срочно выехал начальник бассейнового управления водных ресурсов Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 5 февраля спасатели Закарпатской области начали взрывать на реках лед. Это необходимо для того, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.