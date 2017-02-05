05:30 05.02.2017 | Общество | Новости
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"Куда бежим?": Известный карикатурист высмеял Лукашенко

Известный российский карикатурист Сергей Елкин продолжает радовать общество своими политическими карикатурами. На этот раз художник представил карикатуру на президента Беларуси Александра Лукашенко и главу РФ Владимира Путина.
 

Он опубликовал ее на своей Facebook-странице.

"Минск уходит из-под влияния Москвы, а Лукашенко взял курс на Запад? Куда бежим, Александр Григорьевич?" - написал Сергей Елкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", карикатурист Сергей Елкин высмеял новую миграционную политику президента США Дональда Трампа. На рисунке изображен Дональд Трамп, который отгородился от мексиканцев и мусульман стенами. 

 


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