"Куда бежим?": Известный карикатурист высмеял Лукашенко

Он опубликовал ее на своей Facebook-странице.

"Минск уходит из-под влияния Москвы, а Лукашенко взял курс на Запад? Куда бежим, Александр Григорьевич?" - написал Сергей Елкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", карикатурист Сергей Елкин высмеял новую миграционную политику президента США Дональда Трампа. На рисунке изображен Дональд Трамп, который отгородился от мексиканцев и мусульман стенами.