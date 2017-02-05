Боевики в воскресенье 40 раз открывали огонь по нашим позициям

В результате таких действий был ранен один украинский военный. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, сегодня, в частности, в Авдеевке боевики из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно стреляли по позициям наших военных.

На донецком направлении танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Опытному и Луганскому. Вместе с тем под Невельским сегодня весь день работал снайпер.

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - Красногоровку, Марьинку, Лебединский, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, из БМП - Широкино.

На луганском направлении обстрелы велись из минометов 120 и 82 миллиметра по Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, также неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому весь день работал снайпер.

Напомним, за прошедшую неделю в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда.