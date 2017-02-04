В шести областях Украины ограничено движение транспорта

В результате непогоды в шести областях было введено ограничение на движение автотранспорта по дорогам страны. Об этом ссылаясь на сведения "Укравтодора" передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области было ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования - с 07:30 третьего февраля; а также в Киевской области с 08:30 третьего февраля было ограничено движение автобусов и грузовиков на дорогах общего пользования; в Черкасской области с 10:30 на дорогах общего пользования ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного, а также пассажирского транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине из-за снегопада в начале января 2017 г. ограничили движение транспорта.