00:42 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Марьинке боевики обстреляли похороны

Террористы обстреляли похороны в н.п. Марьинка. 

В Марьинке боевики обстреляли похороны

Об этом говорится на странице в социальной сети Facebook общественной организации "Марьинка центр помощи". Третьего февраля хоронили 7-летнего Богдана, а также его бабушку Нину.

В процессепохоронной панихиды, которую вел пастор Александр Хомченко, шел обстрел. Не было длительной похоронной процессии, не было духового оркестра, пламенных речей, лишь короткая проповедь с молитвой, и был грохот канонады – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке уже 76 домов оказались повреждены в результате обстрелов террористов. Об этом сообщил Александр Турчинов. Боевики обстреливали школу, пункт сбора помощи и иные социальные объекты – отметил Турчинов.


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