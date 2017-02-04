Украинская певица похвасталась съемками в российском сериале

Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото со съемочной площадки.

"Настал тот час, когда играю в кино почти саму себя, только более стервозную, самоуверенную и агрессивную", - прокомментировала певица один из снимков.

Что касается сериала, то "Перепутанные" - это современная семейная мелодрама о младенцах, которые из-за ошибки сотрудников роддома "поменялись" семьями. Гросу играет одну из двух главных героинь и радуется тому, что ей досталась роль "стервозины".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Анна Седокова снимает собственное кино в Лос-Анджелесе.