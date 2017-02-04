Террористы не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью

Об этом передали в пресс-службе ГПСУ. Недавно в КПВВ "Майорское" оформлено четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от организации "Человек в беде". Благотворительная организация отправила жителям Донбасса гигиенические наборы весом почти 26 тонн. Однако третьего февраля днем незаконные формирования вернули грузовики с грузом без объяснения причин обратно - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку доставили 32 тонны гуманитарной помощи в виде продуктов питания. Помощь доставили четыре грузовика.