14:40 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью

Террористы не пропустили четыре грузовика, которые везли 26 тонн гуманитарной помощи, на оккупированные территории Донбасса. 

Террористы не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью

Об этом передали в пресс-службе ГПСУ. Недавно в КПВВ "Майорское" оформлено четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от организации "Человек в беде". Благотворительная организация отправила жителям Донбасса гигиенические наборы весом почти 26 тонн. Однако третьего февраля днем незаконные формирования вернули грузовики с грузом без объяснения причин обратно - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку доставили 32 тонны гуманитарной помощи в виде продуктов питания. Помощь доставили четыре грузовика.


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