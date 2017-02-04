Совбез ООН снял санкции с экс-премьера Афганистана

Об этом передает Deutsche Welle.

Как отмечается, ограничительные меры в отношении лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, включая блокирование денежных активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, аннулированы.

"Исламская партия Гульбеддина Хекматиара образована в 1979 году в результате раскола Исламской партии Афганистана (ИПА) и длительное время выступала союзником "Аль-Каиды" и "Талибана", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хекматиар считается одним из самых безжалостных лидеров афганских боевиков. В 1980-е годы он при поддержке США и Пакистана боролся против советских войск на Гиндукуш. В 1993-1994 годах Г.Хекматиар возглавлял афганское правительство.

Извесно, что в 2003 году администрация США включила его в террористический список. В сентябре 2016 года Хекматиар подписал мирное соглашение с президентом Афганистана Ашрафом Гани, что повлекло за собой волну протестов в Кабуле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",