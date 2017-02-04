Об этом сообщает сайт театра Моссовета. Как отмечается, Тараторкин умер после продолжительной болезни.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что четвертого февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", - говорится в сообщении.

Отметим, что советский и российский актер театра и кино Тараторкин родился 11 января 1945 года. Он снялся более чем в 30 фильмах, среди которых "Преступление и наказание" (где актер сыграл Родиона Раскольникова), "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Умирать не страшно", "Маленькие трагедии".

Кроме того, актером Театра имени Моссовета Тараторкин был с 1974 года. Также он являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 82-м году прервалась жизнь вдовы известного российского актера Владимира Зельдина, Иветты.