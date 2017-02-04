09:40 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159401:mysnichenko

Силовики АТО отреагировали на смс-рассылку боевиков

Украинские силовики в зоне АТО ответили на смс-рассылку, которая приходит солдатам, которые воюют на фронте.

Силовики АТО отреагировали на смс-рассылку боевиков

Об этом передает в соцсети Facebook сообщество MilitaryStream. Согласно сообщению – после обострения войны на Донбассе силовикам ВСУ и гражданским, живущим около линии разграничения, начали приходить смс странного содержания.

Смс с текстом "Солдат ВСУ! Тебя ждут дома", согласно мнению украинских силовиков - это дело рук спецслужб России. В ответ на сообщения силовики записали специальное видеообращение.

"Приятно, что не забываете. Такими смс-ками вы поднимаете наш дух ... Наконец вы даже выучили украинский язык. Это, как патриотов, нас радует", - говорит на этом видео один из военных.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2015 г. работники прокуратуры были уволены за скандальную смс-переписку.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив