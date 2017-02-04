17:59 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Притула показал новенькие тепловизоры для бойцов АТО под Авдеевкою

Известный ведущий и юморист Сергей Притула сообщил, что для украинских воинов, которые защищают страну под Авдеевкой, приобрели два новых тепловизора.

Притула показал новенькие тепловизоры для бойцов АТО под Авдеевкою

Об этом шоумен написал на своей странице в соцсети в Facebook.

"После того, что началось в Авдеевке, возникла дополнительная потребность в тепловизорах. Есть такой тепловизор, который именуется TMR-50. Я иногда хвастаюсь его приобретением и очень этому рад, потому что прибор стоит $11 тыс. и, в умелых руках, превращается в очень сильную помощь на больших участках фронта. По многим параметрам он превосходит самые ходовые "теплики", которые есть на вооружении у наших бойцов. Грубо говоря, это "скальпель". Соответственно и попадает он в руки "хирургов", то есть спецов, которые используют его в широком спектре опций. Благо, технические характеристики позволяют. Мои поставщики предложили купить 2 таких тепловизоры за $10 000. Не 1 по 11, а 2 по 10", - прокомментировал он.

Согласно его словам, он постарается оперативно передать в расположение двух подразделений ССО.

"Загвоздка в том, что как минимум один из них я не могу сейчас назвать, чтобы не "спалить". Второе подразделение скромно относится к ЦСО "Альфа", и с их работой враг уже ознакомлен в полной мере", - добавил Притула.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее украинский шоумен  Сергей Притула просил украинцев и всех желающих помочь бойцам АТО


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