Притула показал новенькие тепловизоры для бойцов АТО под Авдеевкою

Об этом шоумен написал на своей странице в соцсети в Facebook.

"После того, что началось в Авдеевке, возникла дополнительная потребность в тепловизорах. Есть такой тепловизор, который именуется TMR-50. Я иногда хвастаюсь его приобретением и очень этому рад, потому что прибор стоит $11 тыс. и, в умелых руках, превращается в очень сильную помощь на больших участках фронта. По многим параметрам он превосходит самые ходовые "теплики", которые есть на вооружении у наших бойцов. Грубо говоря, это "скальпель". Соответственно и попадает он в руки "хирургов", то есть спецов, которые используют его в широком спектре опций. Благо, технические характеристики позволяют. Мои поставщики предложили купить 2 таких тепловизоры за $10 000. Не 1 по 11, а 2 по 10", - прокомментировал он.

Согласно его словам, он постарается оперативно передать в расположение двух подразделений ССО.

"Загвоздка в том, что как минимум один из них я не могу сейчас назвать, чтобы не "спалить". Второе подразделение скромно относится к ЦСО "Альфа", и с их работой враг уже ознакомлен в полной мере", - добавил Притула.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее украинский шоумен Сергей Притула просил украинцев и всех желающих помочь бойцам АТО.