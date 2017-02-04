Перевозчиков Киевщины призывают снизить цены на проезд

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Администрация призвала автоперевозчиков с шестого февраля вернуть стоимость проезда к привычному уровню. В течение недели - до 13 февраля - будет трудиться комиссия по выяснению обоснованной стоимости проезда, которая также учтет уровень платежеспособности людей, стоимость топлива и иные факторы, влияющие на стоимость проезда - подчеркнул глава Киевской ОГА Александр Горган.

Как сообщал УРА-Информ, частные перевозчики столицы в январе повысили стоимость проезда в маршрутках.