14:18 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Перевозчиков Киевщины призывают снизить цены на проезд

Киевоблгосадминистрация обратилась к автоперевозчикам, призывая с шестого февраля снизить стоимость проезда в транспорте до уровня, предшествовавшего резкому подорожанию.

Перевозчиков Киевщины призывают снизить цены на проезд

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Администрация призвала автоперевозчиков с шестого февраля вернуть стоимость проезда к привычному уровню. В течение недели - до 13 февраля - будет трудиться комиссия по выяснению обоснованной стоимости проезда, которая также учтет уровень платежеспособности людей, стоимость топлива и иные факторы, влияющие на стоимость проезда - подчеркнул глава Киевской ОГА Александр Горган.

Как сообщал УРА-Информ, частные перевозчики столицы в январе повысили стоимость проезда в маршрутках.


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