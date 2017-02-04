На Закарпатье подтоплены 525 домохозяйств

Состоянием на 19:00 третьего февраля от таяния снега, образования ледовых заторов и поднятия уровня воды в водоемах в девяти районах Закарпатья произошло подтопление 525 домохозяйств.
Было подтопление четырех жилых домов, 13 подвалов жилых домов, а также 25 гектаров сельхозугодий. Такие оперативные данные предоставляет УГСЧС в Закарпатской области. В зоне бедствия оказались Перечинский, Иршавский, Тячевский, Мукачевский, Раховский, Воловецкий, Свалявский, а также Межгорский и Хустский районы.
Так, в с.Бронька сформировался затор льда - на р.Красна, в результате было подтоплено 52 домохозяйства, дошкольное учебное заведение, один магазин и пилорама, повреждены стены жилых домов.
Как сообщал УРА-Информ, в Чернигове ливень затопил подземный переход.