05:44 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье подтоплены 525 домохозяйств

Состоянием на 19:00 третьего февраля от таяния снега, образования ледовых заторов и поднятия уровня воды в водоемах в девяти районах Закарпатья произошло подтопление 525 домохозяйств.

На Закарпатье подтоплены 525 домохозяйств

Было подтопление четырех жилых домов, 13 подвалов жилых домов, а также 25 гектаров сельхозугодий. Такие оперативные данные предоставляет УГСЧС в Закарпатской области. В зоне бедствия оказались Перечинский, Иршавский, Тячевский, Мукачевский, Раховский, Воловецкий, Свалявский, а также Межгорский и Хустский районы.

Так, в с.Бронька сформировался затор льда - на р.Красна, в результате было подтоплено 52 домохозяйства, дошкольное учебное заведение, один магазин и пилорама, повреждены стены  жилых домов.

Как сообщал УРА-Информ, в Чернигове ливень затопил подземный переход.


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