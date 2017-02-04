23:00 04.02.2017 | Общество | Новости
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Известного российского актера не пустили в Украину

Служба безопасности Украины не пустила российского актера Станислава Садальского в страну. 
 

Известного российского актера не пустили в Украину

Об этом он пожаловался в своем Instagram.

"Не пускают в Украину, ну и ... Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", – написал россиянин.

Также добавим, что в LiveJournal он заявил, что в Украине идет “борьба со своим народом”.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - отметил Садальский.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Наталью Королеву, несмотря на запреты СБУ во въезде в Украину, все-таки пустили в страну.


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