Известного российского актера не пустили в Украину

Об этом он пожаловался в своем Instagram.

"Не пускают в Украину, ну и ... Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", – написал россиянин.

Также добавим, что в LiveJournal он заявил, что в Украине идет “борьба со своим народом”.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - отметил Садальский.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Наталью Королеву, несмотря на запреты СБУ во въезде в Украину, все-таки пустили в страну.