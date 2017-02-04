Анджелина Джоли присоединилась к противникам политики Трампа

Об этом она высказала в материале для газеты The New York Times.

"Беженцы - это мужчины, женщины и дети, которые оказались в центре войны или подвергаются преследованиям. Они далеки от террористов, они сами являются их жертвами", - заявила Джоли.

Также американская актриса отметила, что она всегда гордилась Америкой, как страной, которая "дарила убежище уязвимым группам людей".

"Американцы проливали кровь, защищая идею прав человека, которая не ограничена культурой, географией, этнической принадлежностью или религией. Решение не пускать беженцев в США и ограничить въезд жителям семи мусульманских стран вызвало шок у наших друзей по всему миру", - написала актриса.

Согласно словам Джоли, лишь менее 1% всех беженцев в мире поселяются в США или любой другой стране. В общей сложности насчитывается 65 млн беженцев и перемещенных лиц, и девять из десяти беженцев живут в бедных странах и странах со средним доходом, а не на богатом Западе, говорится в материале актрисы.

"Каждое государство должно найти баланс между интересами своих граждан и международными потребностями и проблемами. Но мы должны основывать наши решения на фактах, а не на страхе", - добавила Джоли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.