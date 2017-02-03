13:05 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Зубко озвучил разрушения Авдеевки

За время обстрела от российских боевиков в Авдеевке пострадало 28 домов.

Зубко озвучил разрушения Авдеевки

Такую цифру озвучил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Он также добавил, что стартовали работы по восстановлению многоэтажки.

"За эти дни было разрушено 28 домов жилого сектора", – объяснил Зубко. Восстановительная деятельность началась в частном секторе и в вышеупомянутом многоэтажном доме, в который вчера угодил снаряд.

11 областей Украины уже передали строительную помощь Авдеевке. Напомним, что именно этот город стал сердцем эскалации российско-украинского конфликта.

Обстрел ведется несколько дней.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле утверждают, что атака ведется некими "самостийными отрядами". К такому выводу пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк утверждает, что приказ о нападении прозвучал именно от России.


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