00:30 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159311:Polishuk

В Ровенской области задержали за взятку полицейского - ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего инспектора по дорожному надзору сектора Сарненского отдела полиции Ровенской области.

В Ровенской области задержали за взятку полицейского - ВИДЕО

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов.

За эти деньги он обещал ему вернуть его машину со специальной площадки его элитного авто. Офицер был задержан во время получения денег в административном помещении отдела полиции.

Против него открыто уголовное дело. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Волынской области в среду, 1 февраля, задержала сотрудники банка. Мужчина был задержан во время получения взятки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив