В Ровенской области задержали за взятку полицейского - ВИДЕО

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов.

За эти деньги он обещал ему вернуть его машину со специальной площадки его элитного авто. Офицер был задержан во время получения денег в административном помещении отдела полиции.

Против него открыто уголовное дело. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Волынской области в среду, 1 февраля, задержала сотрудники банка. Мужчина был задержан во время получения взятки.