В пятницу в Украине потеплеет, но будет снежить

Днем местами в Киевской, Черниговской и Сумской областях возможно сильные осадки. На остальной территории синоптики осадков не обещают, лишь в восточных областях днем возможен небольшой снег.

Утром в большинстве областей туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на юго-западный, 7-12 метров за секунду. В Карпатах порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге страны и в Прикарпатье местами 5-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня синоптики обещают снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза. Днем потеплеет до 0-2 градусов.

На западе Украины дождь со снегом, в Закарпатье сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 6 градусов.

На севере Украины снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 3-10 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В центре Украины также снег с дождем. Утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-11 градусов ноже нуля. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины днем возможен небольшой снег. Утром туман, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 9-14 градусов ниже нудя. Днем будет 2-7 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 8 градусов.