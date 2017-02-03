09:29 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В память о Кузьме Скрябине создали фильм из песка

31-летняя украинская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова создала красочный фильм о Кузьме Скрябине.

В память о Кузьме Скрябине создали фильм из песка

"Два года назад не стало Андрея Кузьменко, которого мы знаем как Кузьму или просто Скрябина. Я не была лично с ним знакома, то есть мы не встречались с глазу на глаз, но познакомились по электронной почте. Это было примерно за год до его гибели, в конце 2013-го года. Тогда Андрей предложил мне снять песочный клип на его песню "Мам", но мы не успевали, было очень много работы, что накопилась за год ", - сообщила Ксения.

Кроме того, работу художницы сопровождает песня Кузьмы "Добряк" ,которая ,по словам автора фильма, передает характер музыканта.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее известный украинский ведущий Сергей Притула поделился своими воспоминаниями от знакомства с лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко.


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